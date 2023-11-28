Черновую отделку низкоэтажной части строящегося НКЦ в Москве выполнили более чем на 60%

Также в низкоэтажной части более чем наполовину выполнено устройство фасада и на треть - монтаж внутренних инженерных систем

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Работы по черновой отделке завершены в более 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На текущем этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности. Черновая отделка проведена на площади 108 тысяч кв. м из 170 [тыс. кв. м], то есть работы выполнены почти на две трети", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что также в низкоэтажной части более чем наполовину выполнено устройство фасада и на треть - монтаж внутренних инженерных систем.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что активные работы ведутся и в 47-этажной башне высотой 288 м со шпилем. "В высотной части НКЦ выполняется устройство навершия и шпиля, уже на треть смонтированы модульные фасадные конструкции. Также возводят внутренние стены и перегородки, монтируют лифтовое оборудование и другие инженерные системы", - пояснил он.

Кравцов отметил, что помимо строительства зданий, продолжается создание пешеходной галереи, соединяющей части комплекса между собой. Строители занимаются устройством интерьерного фасада галереи, включая стены и кровлю. "На территории НКЦ более чем на 50% выполнено устройство внутриплощадочных инженерных сетей, выполняется вертикальная планировка будущей пешеходной зоны, вокруг комплекса зданий начато благоустройство: установка бордюрного камня с тротуарной плиткой, устройство основания и укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части", - заключил гендиректор.

"Мосинжпроект" реализует проект НКЦ в интересах правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос". Общая площадь комплекса зданий центра превышает 250 тыс. кв. м. Высотная и низкоэтажная части, а также конгрессно-деловой центр соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.