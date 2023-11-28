На 1-м Волоколамском проезде в Москве начали строить дом по программе реновации

Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новостройку для переселения участников программы реновации начали возводить на 1-м Волоколамском проезде в Москве, строительство планируется завершить в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Щукино по адресу: 1-й Волоколамский проезд, владение 7, корпус 1, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что жилой дом будет трехсекционным, под территорией двора расположится подземная парковка. Автовладельцы смогут спуститься на паркинг прямо из дома, на лифте.

"В доме будет 291 квартира (однокомнатных - 189, двухкомнатных - 79, трехкомнатных - 20, четырехкомнатных - три). Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в пресс-службе.

Кроме того, в вестибюле жилой части разместят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков. Также будут установлены грузопассажирские лифты. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, у входной группы жилого дома будет плитка с шероховатой поверхностью.

"Новостройка расположится буквой "П", что позволит создать закрытый и уютный двор. Согласно проекту, там обустроят две детские площадки, зоны для занятий уличным спортом и тихого отдыха. Проект ландшафтного дизайна двора включает высадку деревьев, кустарников и цветов, так же уложат дорожки из плитки, смонтируют современное освещение и систему видеонаблюдения", - заключили в пресс-службе департамента.