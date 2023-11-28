В России могут отказаться от спецсчетов по капремонту многоквартирных домов

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин считает, что этот механизм теряет эффективность

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минстрой России изучает возможность отказа от специальных счетов в рамках региональных программ капремонта многоквартирных домов, так как такой механизм теряет эффективность. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Спецсчет создается решением общего собрания жильцов. На нем аккумулируются взносы на капремонт многоквартирного дома.

"Эффективность на спецсчетах не самая высокая. В рамках этой встречи прошу подумать и, может быть, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления тоже объединит предложения муниципальных образований в части ликвидации этих спецсчетов. Не все, конечно, регионы готовы это предложение поддержать, но общая касса позволяет создать более эффективный механизм и повысить финансовую устойчивость региональных операторов", - сказал министр в ходе "Прямого разговора" при участии глав муниципальных образований. По словам министра, инициатива могла бы помочь уйти от злоупотреблений и некачественной работы ТСЖ.

Взносы на капремонт сегодня в России аккумулируются преимущественно на счетах региональных фондов капремонта, на спецсчетах находится примерно 10% многоквартирных домов, прокомментировал ТАСС аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук. "Ликвидация спецсчета выгодна региональным операторам капремонта, но не тем гражданам, которые занимались самоорганизацией и принимали на общем собрании решения о накоплении средств для продления жизненного цикла своего дома своими силами. Это, как правило, собственники новостроек. Другое дело, что нужно совершенствовать схемы перехода со спецсчета на общий котел и обратно, ввести ответственность за злоупотребления со стороны владельцев спецсчета, например, обязать управляющие компании возвращать потраченные средства на текущий ремонт, вместо капитального", - сказал собеседник агентства.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В нее включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м., в них проживают 93 млн человек.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления совместно с Минстроем России в рамках марафона "Муниципальный диалог" проводят "Прямой разговор" с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным при участии глав муниципальных образований.