В Москве завершают отделку фасадов здания для 10 судебных участков

Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Работы по отделке фасадов здания для 10 судебных участков мировых судей завершают в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории деревни Орлово в районе Ново-Переделкино завершается отделка фасадов здания для размещения 10 судебных участков мировых судей. Полностью выполнено возведение монолитных конструкций объекта, на финальной стадии отделочные работы, монтаж инженерного оборудования. Производится благоустройство территории", - сказал Загрутдинов.

Отмечается, что семиэтажное здание будет расположено недалеко от станции "Новопеределкино" Солнцевской линии московского метрополитена, а также одноименной станции МЦД-4. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года.

"В здании будут размещены 10 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями. Объект будет оснащен системами аудиовидеофиксации судебных заседаний и видео-конференц-связи, электронными киосками. Помещения здания суда разделены на несколько зон - судейскую, конвойную и общественную", - заключили в департаменте.