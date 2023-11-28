Во Владикавказе к концу года переселят 145 семей из аварийного жилья

Из них 137 семей из бывшего общежития завода "Гран" и 8 - из домов по улице Грибоедова и Станиславского

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Владикавказа к концу года переселят 145 семей из аварийного жилья, в том числе из бывшего общежития 1973 года постройки. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника отдела ЖКХ комитета ЖКХ администрации местного самоуправления Владикавказа Умар Губаев.

"До конца года будут переселены 145 семей из аварийного жилищного фонда. Из них 137 семей из бывшего общежития завода "Гран" и 8 - из домов по улице Грибоедова и Станиславского", - сказал собеседник агентства.

Расселять 137 семей будут из аварийного многоквартирного дома по улице Владикавказской - бывшего общежития завода "Гран". Здание было построено в 1973 году, принадлежало заводу и было семейным общежитием. Сейчас дом находится в ветхом состоянии. С начала 1990-х годов там ни разу не проводился ремонт. Переселение будет проводиться в рамках муниципальной адресной программы "Переселение из аварийных многоквартирных жилых домов Владикавказа". Восемь квартир расселят по республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания на 2019-2023 годы".

На сегодняшний день в реестре аварийных домов Владикавказа значатся 43 многоквартирных дома общей площадью 56 тыс. кв. м, а также порядка 135 отдельных помещений признаны непригодными для проживания.

Переселение жителей во Владикавказе началось в 2006 году. За это время были расселены 66 домов, это более 2,5 тыс. человек из 856 квартир. При этом площадь новых квартир увеличилась на 20%.

"В целом, во Владикавказе порядка 1 850 многоквартирных домов, среди них дома, построенные в конце 19 - начале 20 века. Большое количество многоквартирных домов было построено в 1960 -1970 годах прошлого столетия, так называемые "хрущевки". В результате длительного срока эксплуатации произошел естественный физический износ этих домов. Поэтому федеральная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - одна из наиболее стратегически важных и в то же время сложных и масштабных задач, реализуемых в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - отметил Губаев.