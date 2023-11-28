На Ставрополье в 2024 году на 50% увеличат господдержку обеспечения сирот жильем

Всего на эти цели в бюджете региона 2024 года предусматривается свыше 1,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят дополнительное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот в 2024 году. Общая сумма превысит 1,5 млрд рублей, что на 50% больше, чем в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе Думы Ставропольского края.

"Наиболее значимой корректировкой стало увеличение расходов на обеспечение жильем детей-сирот. На приобретение жилых помещений, их строительство и выдачу сертификатов дополнительно будет направлено более 935 млн рублей. Всего же на эти цели в бюджете 2024 года предусматривается более 1,5 млрд рублей, что выше показателей текущего года на 50%", - говорится в сообщении.

Решение о выделении дополнительных средств принято на заседании согласительной комиссии по разрешению разногласий, возникающих при рассмотрении проекта закона о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно пояснительной записке к законопроекту о бюджете, изначально на обеспечение жильем детей-сирот в регионе планировали направить более 475 млн рублей.

Во время рассмотрения законопроекта о бюджете к нему поступило 107 поправок от губернатора Владимира Владимирова и правительства края, парламентариев, представителей краевых министерств и ведомств. На заседании согласительной комиссии приняты также решения об увеличении финансирования в регионе казачьих дружин и спортивных команд, представляющих регион.