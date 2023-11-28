В Госдуме готовят дифференцированный подход к ставкам льготной ипотеки

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что ставки могут привязать к уровню зарплат жителей в разных регионах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы изучат возможность дифференцированного подхода к ставкам по льготным ипотечным программам в разных регионах России, привязанного к уровню зарплат его жителей, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Работаем над вариантами дифференцированной процентной ставки. <...> Одинаковые условия, к примеру, для Костромской области и для Москвы - это не совсем честно. Один из вариантов рассматривается от уровня заработных плат, от бюджетной обеспеченности региона", - сказал он на пресс-конференции по итогам работы комитета в период осенней сессии.

По данным депутата, в настоящее время 30-35% выданных льготных ипотечных кредитов приходится на Москву, Московскую область и еще несколько крупных городов. "Кострома, Иваново или там Курск - это практически нули в этих показателях. Это плохо", - добавил он.

По мнению Пахомова, пример дальневосточной льготной ипотеки со ставкой 2% показал, что учет региональных особенностей дает заметный эффект. "Более миллиона квадратных метров жилья сразу же начали там строить", - подчеркнул он.

Также председатель думского комитета сообщил, что еще одним перспективным вариантом распространения льготных программ обеспечения жильем все большего количества российских семей депутаты считают появление арендного жилья. "Это так называемый некоммерческий наем, кто-то называет это одной из форм лизинга жилья, когда ты без первого взноса получаешь в аренду квартиру и можешь ее в последующем выкупить на определенных условиях", - уточнил он. По его словам, в настоящее время депутаты совместно с ДОМ.РФ разрабатывают экономический механизм такой программы.

Депутат отметил, что считает очень перспективным, если говорить о региональном рынке жилья, развитие льготных ипотечных программ для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). "Сегодня компании потихоньку начинают проявлять к этому интерес, жители готовы строить по предложенным библиотекам проектов, потому что только в таком случае для банков это является ликвидным залогом. Учитывая, что в целом по стране территории достаточно, мы считаем эту часть перспективной", - отметил он.