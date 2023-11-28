В ГД внесли законопроект об учете прав на пользование жильем у членов семьи собственника

По словам авторов документа, принятие инициативы "обеспечит прозрачность информации о правах всех третьих лиц в случае дальнейшего перехода права на жилое помещение"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому сведения о наличии у членов семьи, в том числе бывших членов, права пользования жилым помещением, собственником которого является кто-то из членов семьи, но не они сами, должны отображаться в Едином государственно реестре недвижимости. Документ размещен в думской электронной базе.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации недвижимости". В частности, такие сведения могут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости только при условии, что в момент приватизации жилого помещения эти члены семьи имели равные права пользования жильем с самим собственником. Отмечается, что в данном случае речь идет только о приватизированных или кооперативных квартирах.

Законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 24 марта 2015 года в связи с жалобой гражданина. Гражданин пожаловался на то, что правовое регулирование данного вопроса не определено. Это препятствует судебной защите прав и законных интересов собственника (приобретателя) жилья, который при заключении договора купли-продажи не знал и не должен был знать о наличии права на пользование приобретаемым им жильем у членов семьи прежнего собственника. Дело в том, что действующее законодательство оставляет право пользования жилым помещением для бывшего члена семьи на определенный судом срок, если у него нет иного жилья и нет средств для съема другого жилого помещения. Однако это право не фиксируется ни в каком специальном реестре, что не позволяет узнавать об этом приобретателю такого жилья.

Таким образом, законопроект исправит этот правовой пробел, что позволит фиксировать право на пользование жилым помещением у членов семьи собственника в Едином государственном реестре недвижимости. Предполагается, что в реестр будут вноситься как сведения о проживающих в квартире бывших членах семьи собственника приватизированной квартиры, если при приватизации у них были равные права пользования этим помещением, так и сведения о проживающих в кооперативной квартире членах семьи собственника.

По словам авторов проекта, принятие инициативы "обеспечит прозрачность информации о правах всех третьих лиц в случае дальнейшего перехода права на жилое помещение".