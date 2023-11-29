Более 117 тыс. москвичей переехали в новые квартиры в рамках программы реновации

В общей сложности новые квартиры уже получили свыше 143 тыс. жителей Москвы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 143 тыс. участников программы реновации в Москве получили ключи от новых квартир, из них совершили переезд более 117 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики (ДГП) столицы Сергей Левкин.

"Новоселье по программе реновации с момента начала реализации программы в столице отпраздновали уже свыше 117 тыс. жителей. <...> Более 26 тыс. жителей сейчас завершают оформление необходимых документов и переезд в новые квартиры. Таким образом, в общей сложности новые квартиры уже получили свыше 143 тыс. жителей Москвы, что сопоставимо с населением города Пятигорска", - сказал Левкин.

Руководитель департамента уточнил, что в столице с момента начала программы реновации введено в эксплуатацию уже 280 новостроек общей площадью квартир порядка 4 млн кв. м. По его словам, из введенного объема, 259 новостроек площадью 3,8 млн кв. м уже переданы под заселение.

"Только с начала 2023 года в столице передана под заселение 41 новостройка. Начато расселение 252 старых домов, приступили к переселению 36,5 тыс. жителей", - добавил Левкин.

Он отметил, что власти столицы продолжают подбор новых площадок для возведения новостроек. Так, в 2023 году в столице добавилось 37 новых "стартовых" площадок.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5,1 тыс. домов.