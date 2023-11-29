В Москве жители 184 старых домов заключили договоры на новые квартиры

Всего с начала 2023 года к переселению приступили более 36 тыс. жителей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Жители 184 старых домов в Москве с начала года завершили оформление документов на современные квартиры по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С начала этого года все жители 184 старых домов завершили оформление необходимых документов и получили квартиры по программе реновации - это свыше 32 тыс. человек. Больше всего таких зданий находится на востоке столицы - 36, на юго-востоке - 27 домов и 20 - в Новомосковском округе", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, главы департамента Максима Гамана.

Отмечается, что всего с начала 2023 года к переселению приступили более 36 тыс. жителей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве ввели 280 новостроек по программе реновации.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба, с начала реализации программы реновации в столице переданы под заселение 259 новостроек. В новые квартиры переезжают 143,5 тыс. человек из 890 домов.