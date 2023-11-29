В Троицке демонтировали жилой дом в рамках программы реновации

Жители снесенного здания переехали в новые квартиры на улице Академика Черенкова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дом на Новой улице в Троицке снесли в рамках программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Осуществлен снос жилого дома по реновации в Троицке на улице Новая, дом 3. Жилой дом стал четвертым снесенным в рамках реализации программы реновации в Троицке с начала ее реализации. Его жители переехали в новые квартиры на улице Академика Черенкова", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что здание демонтировали при помощи технологии "умного сноса", которая стала стандартом для всей программы реновации.

"Основными принципами "умного сноса" являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов "умного сноса" является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - заверили в департаменте.

Всего в Троицком округе в программу реновации вошли 124 дома, добавил Загрутдинов.