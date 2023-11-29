Россияне стали в 3,5 раза чаще проверять доверенности на недвижимость из-за мошенников

По данным Федеральной нотариальной палаты, "только за неполный 2023 год к бесплатному сервису проверки доверенностей ФНП зафиксировано свыше 2,7 млн запросов"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на проверку нотариальных доверенностей, в том числе на недвижимость, через онлайн-сервис на базе электронного реестра Единой информационной системы нотариата за пять лет увеличился в 3,5 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

"Телефонное мошенничество переживает очередной период расцвета. В новых схемах аргументом, помогающим аферистам выманить деньги жертвы, выступает якобы наличие нотариальной доверенности - на распоряжение недвижимостью или, к примеру, на оформление кредитов. Только за неполный 2023 год к бесплатному сервису проверки доверенностей ФНП зафиксировано свыше 2,7 млн запросов. Это сопоставимо с показателем прошлого года и в 3,5 раза больше, чем было за аналогичный период 2018 года", - рассказали агентству в палате.

Там пояснили, что каждая удостоверенная нотариусом доверенность вносится в специальный электронный реестр Единой информационной системы нотариата, на базе которого функционирует общедоступный бесплатный онлайн-сервис проверки доверенностей. С его помощью по реквизитам документа можно за несколько секунд узнать, существует ли указанная доверенность и действительна ли она.

Кроме того, если речь идет о нотариальной доверенности, выданной после 29 декабря 2020 года, и есть ее фото или отсканированная копия, документ можно проверить с помощью размещенного на нем QR-кода. Для этого нужно отсканировать код с помощью специального сервиса на портале Федеральной нотариальной палаты. В 2023 году такой проверкой россияне воспользовались более 100 тыс. раз, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Статистика последних лет говорит о том, что россияне все реже оформляют доверенности на распоряжение недвижимостью и все чаще обращаются к нотариусам за удостоверением самой сделки купли-продажи жилья, добавили в палате. "Спрос на подобные доверенности только за последний год снизился на 7%. А вот людей, которые хотят максимально обезопасить себя при покупке или продаже жилья и выбирают надежную нотариальную форму сделки, стало на 9% больше", - сообщили в ФНП.