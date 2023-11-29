В Подмосковье выдадут около 300 сертификатов на социальную ипотеку в 2024 года

Приобрести жилье смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и 5 тренеров

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 300 сертификатов на улучшение жилищных условий по программе "Социальная ипотека" планируется выдать в Московской области в 2024 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В любой работе, даже самой любимой и благородной, важны поддержка и мотивация. Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе - удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована - каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 тыс. человек", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что следующем году приобрести жилье с помощью социальной ипотеки смогут 160 медработников, 73 учителя, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и 5 тренеров.

Поясняется, что по условиям программы Московская область оплачивает полную стоимость жилья: первоначальный взнос 50% и ежемесячную оплату основного долга в течение 10 лет. Получивший сертификат специалист лишь гасит проценты по кредиту банка. Он может приобрести готовое жилое помещение или участвовать в долевом строительстве многоквартирного дома.

Всего с 2016 года социальной ипотекой воспользовались более 1,7 тыс. медработников, 575 представителей сферы образования, свыше 700 молодых ученых и специалистов ОПК, а также 63 тренера.