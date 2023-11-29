Дом для участников программы реновации в Красносельском районе Москвы готов на 85%

В новостройке будет 166 квартир

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Новостройка для участников программы реновации на Русаковской улице в Москве готова на 85%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Красносельский по адресу улица Русаковская, дом 2/1 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершается монтаж фасадных систем и отделка помещений, монтаж оконечных устройств инженерных систем. Общую готовность жилого дома можно оценить в 85%", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что жилой дом будет состоять из четырех секций переменной этажности. Фасады облицуют клинкерными плитами, на них установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"В новостройке будет 166 квартир (однокомнатных - 70, двухкомнатных - 20, трехкомнатных - 76). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - добавили в департаменте строительства.

Первый этаж дома будет нежилым - здесь разместят магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания будет препятствовать скольжению в любое время года. Во дворе разместятся оборудованные детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны", - заключили в пресс-службе.