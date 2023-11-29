В Москве с начала года жители 248 домов приступили к переселению по программе реновации

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что программа реализуется по принципу "волнового" переселения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Около 36 тыс. жителей 248 домов начали переезжать в новые квартиры по программе реновации в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Около 36 тыс. жителей из 47 районов столицы приступили к переселению по программе реновации в текущем году. Они переедут в квартиры с улучшенной отделкой в 40 новостройках", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что программа реновации реализуется по принципу "волнового" переселения. На месте расселенных и снесенных старых домов возводится комфортное и современное жилье. На месте домов строится 108 зданий.

"Важно не останавливать процесс расселения и демонтажа домов, поскольку от этого зависит выполнение намеченных планов по обеспечению переселения. Только с начала года объем расселенного жилого фонда достиг 186 домов, что превышает показатель за аналогичный период 2022 года", - пояснил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего за время реализации программы реновации в Москве началось переселение более 142,7 тыс. москвичей, которые получили письма с предложениями равнозначных квартир. Большая часть из них уже стала правообладателями нового жилья. "С начала этого года свыше 32 тыс. жителей столицы оформили документы на новое жилье, остальные горожане, получившие от города предложения равнозначных квартир, продолжают осматривать варианты и оформлять документы. Для удобства и экономии времени участники программы могут воспользоваться суперсервисом на портале mos.ru, с помощью которого можно записаться на осмотр квартиры и подписание договора, а также загрузить необходимые документы онлайн", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.