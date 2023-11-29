Меликов заявил, что массовых выселений из незаконно построенных домов в Махачкале не будет

По словам главы Дагестана, к каждому зданию будут подходить точечно

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов опроверг вероятность массового выселения жителей из незаконно построенных в Махачкале домов. Об этом он сообщил во время прямого эфира с жителями региона.

"Решения все приняты, к каждому дому мы будем подходить точечно. Дома, которые имеют возможность получить [разрешение на ввод] после проведения определенных работ и приведения в нормативное состояние технических условий, конечно, будут стоять, как бы они уродливо ни находились на территории города. <...> Это большой объем работ, хотел бы и успокоить граждан, что никаких массовых выселений из квартир не будет", - сказал он.

В 2020 году во время проверки ФАУ "Роскапстрой" в Махачкале обнаружили 457 незаконно построенных многоквартирных жилых домов. "Из тех 457 домов, которые "Роскапстрой" нам определил, как не готовые к эксплуатации, сегодня около 200 домов приведены в нормативное состояние. Большинство из них уже находятся под услугами управляющих компаний, мы эту работу будем продолжать дальше", - пояснил Меликов.

После проверки в Дагестане была создана профильная комиссия, к ее работе привлекли сотрудников прокуратуры. "Потому что нужно было принимать в том числе и нормативно-правовые решения, в том числе решения, которые определяли бы степень ответственности тех или иных должностных лиц за созданную ситуацию. Сегодня мы эту работу продолжаем, но проводим ее точечно, потому что комплексного решения не получится. Каждый дом имеет свои особенности", - сказал он.

По словам Меликова, незаконное строительство стало причиной дефицита энергоснабжения в городе. "Потому что мощности были рассчитаны только на те жилые дома, которые находились в существующем генеральном плане. А домов этих выросло на полторы сотни больше. Источники энергоснабжения, которые не были на эту нагрузку рассчитаны, использовались для подключения незаконно возведенных домов. Отсюда и низкое напряжение в домах, отсюда и частые аварии", - пояснил глава республики.

По словам Меликова, среди частых нарушений при строительстве многоквартирных домов фиксируют превышение этажности и незаконное подключения к коммунальным сетям. "Мы имеем прецеденты, когда к многоквартирному дому газ подводился гибким шлангом, это дичайшее нарушение. Мы не можем смириться с тем, чтобы этот дом стоял в тех условиях, в которых он был возведен", - сказал глава региона.