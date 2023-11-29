Дома с фасадами из кирпича ручной работы и террасами возведут на северо-западе Москвы

В новой очереди на первой береговой линии спроектировано 530 квартир общей площадью свыше 35 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фасадное решение для клубной части жилого комплекса City Bay на северо-западе столицы будет выполнено из кирпича ручной работы, проект разработало российское архитектурное бюро 'Меганом". Об этом сообщила пресс-служба застройщика проекта - компании MR Group.

"Среди других кварталов жилого комплекса City Bay новые 15-этажные дома вдоль берега Москвы-реки будут выделяться фактурными фасадами с переходами красно-рыжих оттенков. Для их облицовки выбран кирпич ручной формовки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Архитектурное решение квартала Cliff5 by City Bay разработано российским бюро "Меганом". Эффектные кирпичные фасады добавят ярких красок парадной линии жилого комплекса, которая просматривается со многих точек района, проводятся в сообщении слова генерального директора компании MR Group Марии Литинецкой. "У каждого квартала в составе City Bay есть своя особая атмосфера и стиль. Клубные дома Cliff5 отличает не только архитектура, но и близость к воде, от реки жителей отделяет лишь променад", - отметила она.

По данным девелопера, в новой очереди на первой береговой линии спроектировано 530 квартир общей площадью более 35 тыс. кв. м, а также 306 машино-мест и кладовые в подземном паркинге. Для каждого дома Cliff by City Bay спроектирован собственный двор, окруженный зеленой изгородью. Ландшафтный проект включает детскую площадку и зоны отдыха. К началу 2026 года в ЖК будет завершено строительство учебного заведения на 815 учеников, в которой откроется филиал Курчатовской школы.