В столичном Лианозове по программе КРТ создадут почти 11 тыс. рабочих мест

По проекту комплексного развития территорий здесь планируется построить около 516 тыс. кв. м различной недвижимости

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Неэффективно используемые участки на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Пять участков общей площадью 25,07 га, подлежащих редевелопменту, расположены по адресу: улица Псковская, владение 17. По проекту комплексного развития территорий здесь планируется построить около 516 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в реорганизацию площадок может составить свыше 119,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - не менее 5,5 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано более 10,9 тыс. рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что участки находятся на пересечении МКАД и Лианозовского проезда, неподалеку от станций МЦД-1 Марк и Лианозово, а также станции метро "Алтуфьево". Сейчас там размещены устаревшие объекты, в том числе автосервисы, автомойка, магазины автозапчастей, АЗС, склады, офисы, объекты торговли и недострой.

"Участки в районе Лианозово преобразуют по принципу сбалансированной застройки, сделав их привлекательными для проживания и работы. На одном из них планируется возвести около 114 тыс. кв. м жилья, благоустроить и озеленить придомовые территории, оборудовать спортивные и детские площадки", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что на других участках предусмотрено строительство почти 402 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов, включая образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 200 воспитанников и школы для 300 учеников, общественно-досуговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, гостиницу на 400 номеров, офисы, объекты торговли, магазины, а также здания для подстанции скорой медицинской помощи, отдела МВД и ГБУ "Жилищник". На территориях будет обустроена улично-дорожная сеть и организовано парковочное пространство.

"В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га", - заключили в пресс-службе экономкомплекса правительства Москвы.