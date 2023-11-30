В Югре прогнозируют рост ввода жилья на 8% по итогам 2023 года

По словам губернатора региона Натальи Комаровой, общая площадь введенного жилья составит более 900 тыс. кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 14 тыс. новых квартир планируют ввести в Югре по итогам 2023 года, сообщила глава региона Наталья Комарова. Объем введенного в 2023 году жилья увеличится на 8% относительно 2022 года.

По данным отчета правительства автономного округа о результатах работы за 2023 год, в 2022 году в регионе ввели 878 тыс. кв. м жилья.

"По итогам 2023 года в автономном округе планируется ввести в эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жилья - это почти 14 тыс. новых квартир", - сказала она во время отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционного послания, обращения к жителям, депутатам и представителям общественности региона губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Также Комарова отметила, что в 2023 году более 1 тыс. семей получили субсидии и выплаты на приобретение и строительство жилых помещений, 19 568 семьям выплатили компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам и займам, выдали 44 государственных жилищных сертификата.

В период с 2019 года, с учетом текущего года, расселили 706,3 тыс. кв. м аварийного жилья. Улучшили свои жилищные условия 16 095 семей, в том числе 19 семей участников специальной военной операции. Восстановили права 524 граждан - участников долевого строительства, исключили из единого реестра семь проблемных домов, добавила Комарова.