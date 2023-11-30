Правительство запустило льготную ипотеку в Арктике

Жителям регионов Арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство России распространило действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону.

"Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в "Дальневосточную и арктическую ипотеку". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - рассказали в пресс-службе кабмина.

Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. Участниками льготной ипотечной программы могут стать в том числе педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно, люди, получившие земельные участки по программе "Гектар", а также участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составляет 6 млн рублей.

Решение о распространении льготной ипотечной программы на северные регионы страны принято по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства дал его по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны в июле 2023 года.

Как ранее сообщалось в материалах Минвостокразвития, первые кредиты по льготной ипотеке в Арктике начнут выдавать в декабре 2023 года.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. Она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на срок до 20 лет. Запуск программы простимулировал спрос на новостройки, что привело к двукратному росту площади строящихся проектов в ДФО с 2,1 млн кв. м.