ЦБ: разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья вырос на 33 п.п. с 2019 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости вырос на 33 п.п. с 2019 года и на 10 п.п. за последний год, следует из Обзора финансовой стабильности Банка России.

"Действие массовых льготных ипотечных программ (а в 2022 г. еще и маркетинговых акций застройщиков и банков) привело к тому, что разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках в России увеличился с 9% в 2019 г. до 42% в III квартале 2023 г.", - указано в докладе. По данным ЦБ, по итогам 2022 года этот показатель составлял 30%.

Регулятор также отмечает, что всплеск спроса на недвижимость в III квартале 2023 г. отразился на ценах, их наиболее высокий рост наблюдался на первичном рынке недвижимости России - 4,1% (квартал к кварталу). В Московском регионе цены на первичном рынке изменились еще сильнее - на 7,3% (квартал к кварталу).