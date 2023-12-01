В Москве в Кузьминках начали строительство жилого дома по реновации

Всего в новом доме будет 259 квартир, из которых 46 однокомнатных, 176 двухкомнатных и 37 трехкомнатных, 1 квартира предусмотрена для маломобильных жильцов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Возведение жилого дома по программе реновации начали в районе Кузьминки в Москве, ввод здания намечен на 2024 год, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

"В районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, з/у 161.2 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода и устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что новостройка будет состоять из четырех секций переменной этажности, ее возведут по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией двора. Фасады здания планируется сделать из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом. Всего в новом доме будет 259 квартир, из которых 46 однокомнатных, 176 двухкомнатных и 37 трехкомнатных, 1 квартира предусмотрена для маломобильных жильцов.

В пресс-службе добавили, что первые этажи дома сделают нежилыми, они предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Во дворе обустроят детскую игровую площадку, тренажеры, турники и брусья.