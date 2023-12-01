В Подмосковье завершили почти 10-летний жилой проект обанкротившегося "СУ-155"

Квартиры получат 760 пострадавших дольщиков, их права будут восстановлены

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Строители ввели в эксплуатацию последние три жилых корпуса в ЖК "Восточный" в Звенигороде Московской области, сообщил вице-премьер, председатель наблюдательного совета ППК "Фонд развития территорий" (ФРТ) Марат Хуснуллин. Этот проект в 2014 году начинал возводить "СУ-155".

"Мы завершили историю еще одного проекта-долгостроя в Московской области. Три дома в Звенигороде, которые когда то начинало строить АО "СУ-155", введены в эксплуатацию. Квартиры в них получат 760 пострадавших дольщиков, их права будут восстановлены", - процитировали Хуснуллина в сообщении на сайте правительства РФ.

ЖК "Восточный" передали в управление ФРТ в 2020 году после банкротства "СУ-155". К этому времени в жилом комплексе были не построены четыре корпуса. Из них по одному наблюдательный совет фонда решил выплатить дольщикам компенсации, а оставшиеся три - возводить.

Генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов напомнил, что для завершения строительства трех последних корпусов ЖК "Восточный" пришлось полностью демонтировать их "остовы", разрабатывать новую проектно-сметную документацию, проходить государственную экспертизу и с августа 2022 года начинать строительство с начала.

Совокупная площадь трех новых корпусов составила 85,4 тыс. кв. м.

"СУ-155" объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации" в 2015 году. К тому моменту это был один из крупнейших российских строительных холдингов. Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышал 17 млрд рублей. Компания несла обязательства перед 27 тыс. дольщиками в 14 регионах России. Только в Московской области после банкротства "СУ-155" остались недостроенными 66 домов.