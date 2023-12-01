В Новой Москве построят общественный центр со школой искусств для детей и взрослых

Площадь объекта составит 6,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Общественный центр с первой в поселке школой искусств откроют в административном здании, которое строится за счет средств инвестора в Коммунарке. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В коммерческом общественном центре разместятся библиотека с коворкингом, мастерские для занятий ремеслами - гончарная, столярная, стеклодувная. Кроме того, предусмотрены помещения для занятий живописью, графикой, дизайном, включая компьютерный дизайн, а также медиастудия", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что здание площадью 6,7 тыс. кв. м появится на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига в поселке Коммунарка.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что в рамках общественного центра откроются библиотека с коворкингом. "Для детей и взрослых здесь появится возможность учиться, реализовывать себя в творчестве, отдыхать, общаться, проводить досуг за интересными занятиями", - отметил Жидкин.

По его словам, строители завершили монолитные работы подземного этажа здания до "нулевой" отметки, ведутся монолитные работы первого надземного этажа. В целом проект подразумевает восьмиэтажное административное здание и пристроенную трех-пятиэтажную школу искусств с необычной наклонной кровлей в стиле деконструктивизм.

"Многофункциональное пространство станет одной из ключевых точек притяжения Новомосковского округа. В нем, помимо общественного здания со школой искусств, предусмотрены многофункциональный комплекс с паркингом, развлекательный центр с фудмоллом, детский и медицинский центры", - заключили в пресс-службе стройкомплекса.