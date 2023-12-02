Хуснуллин счел объективным рост цен на жилье в новостройках в РФ

Вице-премьер отметил, что это произошло из-за роста курса валюты, стоимости рабочей силы, строительных материалов, энергоносителей и финансовых услуг

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Рост стоимости жилья в новостройках РФ и увеличение разницы между ценами за квадратный метр на первичном и вторичном рынках продиктованы объективными причинами. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Разница между первичным и вторичным жильем должна быть обязательна. Почему мы считаем, что старое жилье должно стоить столько же, сколько новое? <...> В силу <...> объективных причин у нас действительно выросла стоимость строительства, но мы этот рост <...> поддерживает тем, что даем в том числе льготы на ипотеку", - сказал он.

Среди причин, которые привели к росту стоимости жилья в новостройках, Хуснуллин назвал рост курса валюты, стоимости рабочей силы, строительных материалов, энергоносителей и финансовых услуг. "В каждом новом квадратном метре от 5% до 15% - это стоимость финансовых услуг", - отметил он.

Также, по его словам, в стоимость квадратного метра закладываются расходы на создание инфраструктуры.