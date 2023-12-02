В России построили около 87,5 млн кв. м жилья за 11 месяцев

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что ввод многоквартирного жилья по итогам 2023 года может составить 51 млн кв. м

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 87,5 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию по итогам января - ноября 2023 года. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Мы идем к рекорду. Не будет никаких сбоев. Многоквартирного жилья мы ввели 37,5 [млн кв. м]. <...> По ИЖС мы уже 50 [млн кв. м] превысили", - сказал он, допустив, что ввод многоквартирного жилья по итогам 2023 года может составить 51 млн кв. м.

Всего по итогам 2023 года ввод жилья в РФ составит не менее 104 млн кв. м., напомнил журналистам прогноз вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В 2022 году это показатель составил 102,7 млн кв. м.