В Москве определили инвестора для комплексного развития участка на Пресненском Валу

Застройщик вложит в реализацию проекта 860 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комплексным развитием участка на Пресненском Валу займется АО "СЗ "Пресненский Вал 27". Инвестор был определен в ходе процедуры торгов на право редевелопмента площадки, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Как единственному участнику аукциона, город предложит компании заключить договор о комплексном развитии участка на Пресненском Валу общей площадью 0,76 га. Застройщик вложит в реализацию проекта 860 млн рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что цена права на заключение договора о комплексном развитии территорий (КРТ) составила 16,96 млн рублей. После заключения соглашения девелопер сможет приступить к разработке проектной документации и начать строительство на площадке.

"По проекту инвестор сможет построить детское дошкольное учреждение для 175 воспитанников общей площадью 3,5 тыс. кв. м. В результате жители Пресненского района получат современный и просторный детский сад в шаговой доступности", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура.