В деревне Круча Новой Москвы одобрили землю под ИЖС

С начала 2023 года в Новой Москве построено и введено в эксплуатацию свыше 634 тыс. кв. м ИЖС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Участки для последующей индивидуальной жилой застройки (ИЖС) одобрены в Новой Москвы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Формат ИЖС переживает настоящий бум. Он особенно привлекателен для семей, при условии развитой инфраструктуры. В новой Москве активно развивается транспорт и коммунальная инфраструктура, поэтому земельные участки для домов востребованы", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что в деревне Круча Троицкого округа выделены три земельных участка для ИЖС. В настоящее время они свободны от капитальной застройки.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что с начала этого года в Новой Москве построено и введено в эксплуатацию свыше 634 тыс. кв. м ИЖС.