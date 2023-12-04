В столичном районе Фили-Давыдково построят дом с паркингом по реновации

Новоселам будут доступны 58 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 42 трехкомнатных квартиры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома с подземным паркингом по программе реновации в Западном административном округе столицы. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Общая площадь новостройки превысит 22,3 тыс. кв. м. В ней запроектировано 200 квартир и подземный паркинг на 61 машино-место. Первый этаж займут входные группы в жилую часть дома, коммерческие помещения, а также центр информирования населения. В его составе предусмотрены место администратора, справочная, а также зона ожидания с детским уголком", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Он уточнил, что новоселам будут доступны 58 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 42 трехкомнатных квартиры, две из них адаптируют для проживания маломобильных граждан. В соответствии с постановлением правительства Москвы, все жилье сдадут с полной улучшенной отделкой. В каждой секции установят по два лифта грузоподъемностью 400 кг и 1 тыс. кг. Кроме того, в доме создадут безбарьерную среду со входами на уровне земли, визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и оповещения, а также пожаробезопасными зонами для маломобильных групп населения.

"При наружной отделке используют технологию вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранита, а стены лоджий покроют декоративно-защитной штукатуркой с последующей окраской. Также рабочие установят витражное остекление и металлические корзины под внешние блоки кондиционеров", - добавили в пресс-службе.

Четырехсекционное здание переменной этажности возведут по адресу: Кутузовский проспект, з/у 78. Рядом с домом устроят проезды, тротуары и открытые парковки, оборудуют площадки для отдыха, игр и занятий спортом. Специалисты установят малые архитектурные формы, смонтируют освещение, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

"Строительство дома по реновации на Кутузовском проспекте будет находиться под надзором инспекторов комитета на протяжении всех этапов. График проверок составят после того, как застройщик подаст извещение о начале работ. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций на соответствие проектной документации", - заключил Войстратенко.

О программе

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.