В России продажи жилья в новостройках в ноябре превысили показатели 2022 года

По словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, это говорит о том, что даже в условиях рекордных запусков новых проектов в 2023 году продажи идут опережающими темпами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Соотношение объема распроданного жилья в новостройках РФ и площадей в стадии строительной готовности выросло до 77% к 1 ноября 2023 года по сравнению с 74% в конце 2022 года. Эти данные говорят о растущих темпах продаж, рассказал ТАСС руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Для более точного анализа рыночной ситуации необходимо использовать соотношение распроданности и стройготовности в среднем по портфелю. Текущее значение находится на отметке в 77%: 33% жилья распродано при общей стройготовности в 43%, что даже несколько выше равновесной отметки в 70%. Это говорит о том, что даже в условиях рекордных запусков новых проектов в 2023 году продажи идут опережающими темпами", - сказал он.

Заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова пояснила ТАСС, что точка "баланса" - это когда на момент ввода жилья в эксплуатацию распроданность составляет порядка 70%. Соответственно, в течение всей инвестиционной фазы проекта равновесное соотношение распроданности и строительной готовности также должно держаться на уровне около 70%. В 2019-2021 годах этот показатель превышал 95%, что свидетельствовало о дефиците предложения, добавила она. В конце 2022 года соотношение распроданности и строительной готовности составляло 74%.

При этом в домах, которые планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2023 года, продано 66% жилья, в I квартале 2024 года - 58%. "Такая динамика говорит о том, что в проектах с близким сроком завершения строительства на момент ввода в эксплуатацию будет продано свыше 70% квартир, что несколько выше равновесного уровня. В ближайшее время мы даже можем увидеть дефицит подобных квартир на рынке", - отметил Гольдберг.

Повлияет ли рост первоначального взноса

Темпы продаж жилья в новостройках растут в том числе из-за перетекания спроса со вторичного на первичный рынок недвижимости после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15%, напомнила Власова. Сейчас, по данным ДОМ.РФ, ставки предложения банков по рыночным программам ипотеки достигают в среднем 16-17%. Ставки по ипотечным программам с государственной поддержкой на первичное жилье составляют 8% по льготной и 6% - по семейной.

Это самые крупные по объему выдачи льготные ипотечные программы. Чтобы сдержать рост их портфеля, правительство РФ может повысить минимальный первоначальный взнос по ним, сообщил ранее журналистам Марат Хуснуллин. Сейчас взнос составляет не менее 20% по программам с государственной поддержкой.

Эксперты пока расходятся в оценках возможного влияния этого шага на спрос на квартиры в новостройках и на продажи первичного жилья. Так, по словам главного эксперта аналитического центра "Русипотека" Сергея Гордейко, изменение может пройти незаметно для рынка, а может привести к падению спроса до 30%. "Повышение первоначального взноса - один из возможных, но не утвержденных вариантов управления льготными программами. <…> Данное увеличение сократит спрос в пределах 15-30%", - сказал он ТАСС.