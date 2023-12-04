Более 370 дольщиков ЖК "Белый город" в Химках получат ключи от квартир до конца года

В декабре в эксплуатацию будут введены 48 корпусов комплекса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 370 участников долевого строительства ЖК "Белый город" в Химках получат ключи от квартир до конца текущего года. В декабре в эксплуатацию будут введены 48 корпусов комплекса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"До конца 2023 года в городском округе Химки восстановят права более 370 обманутых дольщиков ЖК "Белый город". Сотни семей смогут отметить новоселье в долгожданных квартирах. Строительство жилого комплекса прекратили в 2015 году. При содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году на объекте возобновились работы", - говорится в сообщении.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин добавил, что жилой комплекс находится на постоянном контроле администрации.

В пресс-службе администрации напомнили, что в ноябре в Химках сдали пять корпусов ЖК "Митино Дальнее" в деревне Брехово. Ключи от своих квартир получили более 600 семьи. До конца года также планируют ввести в эксплуатацию еще три дома жилого комплекса, что позволит 266 дольщикам отметить новоселье. Кроме того, дольщики ЖК "Дом у реки", расположенного в квартале Ивакино и ПК "ЖСК Сходня-11" в микрорайоне Сходня получат денежные компенсации. Таким образом восстановят права 271 дольщика.