В Тимирязевском районе в Москве ввели в эксплуатацию дом по реновации

В новостройке 258 квартир

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новостройку по программе реновации почти на 260 квартир ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

"В районе Тимирязевский по адресу Линейный проезд, дом 8а ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что дом находится в удачном месте с точки зрения транспортной доступности, до платформы МЦК и МЦД-1 "Окружная" от него 12 минут пешком, столько же - до станции метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, чуть больше 1 км - до метро "Петровско-Разумовская", а до одноименной железнодорожной платформы Ленинградского направления - всего 500 м. Кроме того, рядом с новостройкой находится выезд на Дмитровское шоссе.

Как уточнили в пресс-службе, дом представляет собой двухсекционное монолитное здание, облицованное декоративной бетонной плиткой. В нем 258 квартир, из них 72 однокомнатных, 112 двухкомнатных и 74 трехкомнатных, отделка соответствует стандартам реновации. Придомовую территорию благоустроили и озеленили, во дворе есть детская и спортивная площадки, газон, деревья и кустарники.