Девелопер "Инград" построил детский сад в форме полузамкнутого кольца в Одинцове

Учреждение вместит девять групп, включая две ясельные

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" построила муниципальный детский сад в форме полузамкнутого кольца в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Компания построила муниципальный детский сад в жилом квартале "Лесной" проекта "Одинград" в городском округе Одинцово на улице Маршала Бирюзова. Новое трехэтажное здание в форме полузамкнутого кольца рассчитано на 170 малышей", - говорится в сообщении.

Детский сад вместит девять групп, включая две ясельные. Для каждой предусмотрены своя спальня, буфет, игровая комната, спортзал, а также помещения для кружков и музыкальных занятий. На прилегающей территории обустроены игровые площадки, спортивный комплекс и зоны для отдыха.

Отмечается, что при проектировании детского сада девелопер и архитекторы работали совместно с руководством будущей дошкольной образовательной организации. Ранее Союз архитекторов России отметил проект дипломом за создание необычной рациональной формы детского учреждения в условиях окружающего ландшафта.

Как рассказали в пресс-службе, в рамках проекта "Одинград. Квартал Семейный" девелопер построит еще два детских сада, каждый из которых рассчитан на 130 детей, а также общеобразовательную школу на 1,1 тыс. мест.

Строительство ЖК "Лесной" из пяти корпусов с подземным паркингом было завершено летом 2022 года. Квартал построен в едином архитектурном стиле по авторскому проекту от финского бюро Tikkanen.

О девелопере

"Инград" специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Группа компаний, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 742,4 тыс. кв. м жилья, являясь 16-м в России девелопером по текущему объему строительства.