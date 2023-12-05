ГД разрешит регионам определять сроки уплаты взносов на капремонт в новостройках

Принятие законопроекта позволит устранить пробел в правовом регулировании срока возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах, считают разработчики инициативы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, разрешающий регионам РФ определять сроки возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников квартир в новостройках, если ввод в эксплуатацию дома происходит поэтапно.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2022 года и принят в первом чтении в феврале этого года. Законопроект подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 12 июля 2022 года, в котором говорится, что статья 170 Жилищного кодекса РФ признана несоответствующей Конституции РФ. Данная норма не позволяет однозначно определить момент возникновения у собственников обязанности по уплате взносов на капремонт новостроек при поэтапной сдаче в эксплуатацию секций дома.

"Принятие законопроекта позволит устранить пробел в правовом регулировании срока возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах, ввод в эксплуатацию которых осуществляется поэтапно", - убеждены разработчики проекта.

Кроме того, предполагается, что в таком случае, сроки по уплате взносов на капремонт установит субъект РФ.

Поправками ко второму чтению уточняется, что на момент вступления закона в силу излишне начисленная собственникам сумма взносов на капремонт секций домов, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта, автоматически засчитывается в счет взносов на будущий период.

Закон в случае принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.