В Москве подготовили документы для строительства еще четырех домов по реновации

Общая площадь объектов превышает 270 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ) для строительства четырех домов по программе реновации общей площадью более 270 тыс. кв. м оформили в столице. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Жилые дома будут выполнены по индивидуальному проекту в соответствии со всеми стандартами программы реновации. Уверена, что они понравятся будущим жильцам", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что два дома планируется построить в ЮЗАО, а по одному предлагается разместить в ВАО и ЗАО.

Так, в Метрогородке на Открытом шоссе, 25/14 появится дом площадью около 48,5 тыс. кв. м. На улице Матросова, 29/1 в Солнцеве планируется строительство дома площадью около 83,6 тыс. кв. м - это самый большой дом из четырех. В Обручевском районе на улице Архитектора Власова, 37 возведут дом площадью 73,6 тыс. кв. м. На этой же улице, дом 11/1, в Черемушках появится недвижимость площадью около 65 тыс. кв. м.