В Покровском-Стрешневе началось переселение участников программы реновации

К переселению поэтапно приступают более 430 жителей трех домов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Первая новостройка в столичном районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа передана под заселение. Она расположена по адресу: Волоколамское шоссе, дом 71/7, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В нее (новостройку на Волоколамском шоссе - прим. ТАСС) начали переезжать жители Покровского-Стрешнева. К переселению приступают жители домов по адресам: Волоколамская шоссе, дома 104 и 106, и проезд Стратонавтов, дом 17", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что для расселяемых жителей домов работает центр информирования по переселению, который расположен на первом этаже новостройки. В нем новоселы смогут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию для переезда в новые квартиры.

"К переселению в новостройку на Волоколамском шоссе поэтапно приступают более 430 жителей трех домов в Покровском-Стрешневе. Департамент городского имущества уже подготовил предложения новых равнозначных квартир для москвичей, проживающих по адресу: проезд Стратонавтов, дом 17. Они приступили к их осмотру 30 ноября. Жители из других двух домов получат предложения нового жилья в декабре", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Левкин подчеркнул, что новый дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой: рядом находятся прогулочная зона, берег реки Москвы. В шаговой доступности - станция метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.