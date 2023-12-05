ЦБ поддерживает увеличение первого взноса по льготной ипотеке

В пресс-службе Банка России сообщили, что регулятор не получал проект постановления с ужесточением условий по льготной ипотеке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России пока не получал проект постановления с ужесточением условий по льготной ипотеке, но в целом поддерживает повышение первоначального взноса, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Мы пока не получали такой документ. Детально сможем прокомментировать, когда его получим и изучим. В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке", - отметили в ЦБ.

В пресс-службе отметили, что Банку России как регулятору важно предотвратить попадание заемщиков в долговую яму. "Первоначальный взнос - это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга", - говорится в сообщении.

Как сообщила газета "Известия", Минфин подготовил и внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки. В частности, по данным издания, Минфин предлагает поднять минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%.

В сентябре правительство уже повышало первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20%, но это не привело к существенному замедлению выдач ипотеки.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Согласно условиям, ставка не превышает 8%, лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей.