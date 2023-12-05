В ЦБ считают, что повышенный рост ипотеки в ближайшее время может продолжиться

Аналитики отметили, что после повышения ключевой ставки и принятия некоторых мер макропруденциальной политики рост кредитования несколько замедлился, но он по-прежнему остается на высоком уровне

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Объемы ипотечных сделок и заявок держатся на высоком уровне относительно средних значений последних двух-трех лет, повышенный рост ипотеки в ближайшее время может продолжиться. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды" Банка России.

"Объемы льготных выдач остаются гораздо выше средних уровней первой половины года, в том числе из-за перетока спроса со вторичного рынка на первичный. Повышенный рост ипотеки в ближайшее время может продолжиться, так как даже с учетом некоторого снижения объемы ипотечных сделок и заявок держатся на высоком уровне относительно средних значений последних двух-трех лет", - говорится в бюллетени.

Как отмечают аналитики ЦБ, после повышения ключевой ставки и принятия некоторых мер макропруденциальной политики рост кредитования несколько замедлился, но он по-прежнему остается на высоком уровне. Основной вклад в октябрьское замедление внес ипотечный сегмент, темпы роста задолженности по ипотеке замедлились до 2,9% с 4,0% в месячном сравнении. Ощутимо снизились выдачи по договору долевого участия (ДДУ) - в частности, по льготным программам. Охлаждение было вызвано повышением рыночных ставок, макропруденциальных требований и изменением условий льготных программ.

По мнению экспертов Банка России, меры денежно-кредитной и макропруденциальной политики приведут к дальнейшему охлаждению розничного кредитования, в частности, за счет снижения аппетита банков к риску.

В то же время в бюллетене отмечается, что темп роста рублевых средств населения в условиях повышения депозитных ставок сохранил ускорение - до 2,3% с 2,1% в месячном сравнении. Увеличение привлекательности банковских депозитов также привело к обратному перетоку средств населения из наличности в банки. Рост рублевых депозитов компаний заметно ускорился - до 1,8% с 0,4%, оказавшись выше диапазона среднемесячных темпов роста в 2023 году.

"На фоне замедления темпов роста в сфере кредитования это может означать увеличение вклада бюджета в рост денежной массы. Тем самым возможен разворот тенденции, которая наблюдалась в II - III кварталах текущего года, когда вклад бюджета в рост широкой денежной массы", - отмечают эксперты.