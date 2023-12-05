Удмуртия по итогам года построит рекордные 1,2 млн кв. м жилья

Первый зампред правительства региона Ольга Абрамова отметила, что за последние годы в городах, селах и деревнях республики появилось более 500 новых общественных пространств

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Удмуртия в 2023 году построит рекордные 1 млн 200 тыс. кв. м жилья. За последние годы в республике появилось более 500 новых общественных пространств, рассказала первый зампред правительства региона Ольга Абрамова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы очень заботимся о том, чтобы наши жители проживали в комфортных условиях. В этом году в Удмуртской Республике будет построен 1 млн 200 тыс. кв. метров жилья. Это серьезные показатели, и наш регион не строил так еще никогда", - сказала Абрамова.

Она отметила, что за последние годы в городах, селах и деревнях Удмуртии появилось более 500 новых общественных пространств.

"Это возможность для отдыха наших жителей. В том числе мы сейчас начинаем реновацию центральной площади города Ижевска. Я думаю, это очень символичный объект, который ярко демонстрирует уровень развития", - отметила первый зампред правительства Удмуртии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.