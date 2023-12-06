В Москве снесли около 330 домов с начала реализации программы реновации

Таким образом, в 11 округах города смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 млн кв. м жилья

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Снос 325 домов выполнили в Москве с начала реализации программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала реализации в столице завершен демонтаж 325 домов, из них 192 дома были снесены в этом году. Таким образом, в 11 округах города строители смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 млн кв. м жилья", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Заммэра добавил, что этого будет достаточно для переселения ориентировочно 43 тыс. участников программы.

"Важно поддерживать темпы сноса расселенных домов в рамках программы реновации, от этого зависит выполнение в том числе намеченных планов по обеспечению жильем. Дома готовят к сносу после полного расселения, и, часто, освобождая площадку под строительство, сносят одновременно нескольких домов", - отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.