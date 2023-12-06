Два участка на Ижорской улице в Москве реорганизуют по программе КРТ

Объем инвестиций в редевелопмент площадок превысит 12 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Неэффективно используемые участки в районах Дмитровский и Западное Дегунино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Два участка общей площадью 5,62 га расположены на севере Москвы по адресу: улица Ижорская, владение 18, и входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство 127,36 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в редевелопмент площадок превысит 12 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 200 млн рублей. По итогам реализации проекта в районах Дмитровский и Западное Дегунино будет создано не менее 430 рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Отмечается, что участки находятся рядом со МКАД и недалеко от станции Ховрино МЦД-3. Сейчас здесь размещены старые автосервисы и другие объекты.

"В рамках реализации проекта на Ижорской улице планируется построить современный микрорайон с комфортным жильем и всей необходимой инфраструктурой. Будет построено более 99,5 тыс. кв. м жилых объектов, в том числе около 10 тыс. - по программе реновации. Кроме того, возведут почти 28 тыс. кв. м социальных объектов, включая образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 125 воспитанников и школы для 250 учащихся, а также магазины, кафе, фитнес-центр, культурно-досуговые и коммунально-складские объекты. Территории будут благоустроены и озеленены. Кроме того, обустроят улично-дорожную сеть", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура.