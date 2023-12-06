В России доля ипотеки на ИЖС должна достичь 30% к 2030 году

Темпы ввода индивидуального жилья сохранятся на уровне 50 млн кв. м

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России в общем объеме кредитования должна составить не менее 30% к 2030 году. Такие данные содержатся в материалах к совместному заседанию комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Сохранить темпы ввода индивидуального жилья на уровне 50 млн кв. м (ежегодно - прим. ТАСС) и повысить долю ипотеки на ИЖС не менее чем до 30% в общем объеме ипотеки", - говорится в документе.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с сенаторами в формате "Открытого диалога" сообщил, что доля ипотеки на ИЖС в России в объеме кредитования достигла 16%. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил, что количество ипотечных кредитов на частные дома на территории РФ по итогам 2022 года выросло в три раза. Согласно опросам, 70% граждан хотят жить в своем доме, поэтому, по словам министра, такое жилье нужно сделать доступным, а процесс его строительства для гражданина - максимально простым.