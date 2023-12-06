Срок реализации строительных проектов в РФ к 2030 году сократится до 1 тыс. дней

За счет сокращения сроков инвестиционно-строительного цикла и увеличения оборачиваемости средств дополнительные поступления в строительную отрасль РФ ежегодно составляют до 2 трлн рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Срок реализации строительных проектов на территории Российской Федерации к 2030 году сократится до 1 тыс. дней, количество процедур - до 350. Такие данные следуют из материалов к совместному заседанию комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Сократить к 2030 году до 350 количество процедур в строительстве и до 1 тыс. дней продолжительность инвестиционно-строительного цикла", - говорится в документе.

Отмечается, что за счет сокращения сроков инвестиционно-строительного цикла и увеличения оборачиваемости средств дополнительные поступления в строительную отрасль РФ ежегодно составляют до 2 трлн рублей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что за последние годы удалось сократить количество документов, сведений, материалов и согласований, необходимых для строительства, с 1 168 до 699. Также более чем на четверть сокращен срок реализации проектов - с 2 181 дня до 1 574 дней.

Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Пересмотр ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства ведется с 2020 года. Тогда в соответствии с постановлением правительства количество обязательных требований снизилось с 10 тыс. до примерно 7 тыс.