В Прикамье обманутые дольщики восьми домов получат выплаты вместо квартир

В регионе в реестре проблемных домов находится 21 объект

ПЕРМЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Обманутые дольщики восьми домов в Пермском крае получат выплаты вместо достройки своих квартир. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

"По восьми объектам до конца года ждем решения федерального фонда развития территорий о замене способа восстановления прав дольщиков с достройки на выплаты. Насколько я знаю, решение уже есть, но необходимо постановление правительства РФ. Как только оно будет изготовлено, мы сразу же будем эту меру доводить до собственников", - сказал Махонин.

По данным главы региона, на сегодняшний день в Пермском крае в реестре проблемных домов находится 21 объект, в январе 2020 года таких объектов было 60. "Из них часть достариваются, а по части будет приниматься решение о выплатах. Сейчас два объекта достроены, очень скоро мы передадим ключи собственникам квартир, еще четыре объекта в высокой степени готовности, достройка части домов планируется до конца этого года, часть домов перейдет на первый квартал 2024 года", - отметил губернатор Прикамья, добавив, что "проблема не будет закрыта, пока каждый из дольщиков не восстановит свои права".

В 2022 году в реестре проблемных объектов числилось 46 недостроенных домов, собственниками которых были 3,5 тыс. пострадавших жителей края. Общая сумма достройки долгостроев в Прикамье в прошлом году, по информации регионального Минстроя, составляла более 5,2 млрд рублей, доля софинансирования бюджета Пермского края - порядка 1,5 млрд рублей. Общая сумма выплат-возмещений дольщикам - 1,2 млрд рублей, из которых 317 млн рублей - из бюджета региона.