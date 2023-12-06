Комиссии на оплату ЖКХ могут отменить только для нуждающихся в соцподдержке

Авторами соответствующих поправок выступили председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета Владимир Кошелев

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей коснется только физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке, перечень категорий которых установит кабмин. Об этом говорится в поправках ко второму чтению проекта, размещенных в думской электронной базе.

В редакции первого чтения речь шла о том, что действие норм законопроекта может распространяться на всех физических лиц. Согласно же поправкам, авторами которых выступили председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия") и первый зампред комитета Владимир Кошелев (ЛДПР), комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги, пеней за просроченную или неполную оплату "физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке", не взимается. Перечень таких категорий установит правительство РФ. Эта норма закрепляется в Жилищном кодексе.

Аналогичная норма прописывается и в законе о банках и банковской деятельности. Согласно поправкам, кредитные организации не имеют права брать комиссию с платежей за ЖКХ указанной выше категории лиц. Такое же правило поправками предусмотрено для платежных и банковских платежных агентов.

Исключение делается для организаций федеральной почтовой связи. Согласно тексту, при приеме ими платы за ЖКХ или пеней предлагаемая законопроектом норма Жилищного кодекса об отмене комиссий для нуждающихся в соцподдержке лиц не применяется.

Как сообщил ТАСС источник в аппарате Госдумы, законопроект будет рассмотрен во втором чтении 7 декабря.

Отмена комиссий

Документ был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля 2020 года. Авторами инициативы выступила группа депутатов VII созыва палаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин в ходе пленарного заседания палаты поручил депутатам рассмотреть в приоритетном порядке законопроект об отмене взимания банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей, чтобы принять инициативу во втором и третьем чтениях до конца года. Володин отметил, что рассмотреть соответствующий вопрос было поручено Госдуме и правительству РФ президентом России.