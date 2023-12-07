Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Глава ведомства отметил, что "нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было "пузырей"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов в кулурах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было "пузырей". Мы - регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз. Поэтому то, что мы сейчас предложили, - это элементы стабилизации этого рынка для того, чтобы не было каких-то волатильностей в этом секторе", - сказал Силуанов.

Ранее газета Известия со ссылкой на источники сообщила, что правительство РФ обсуждает возможность повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. По информации издания, параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой.