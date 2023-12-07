В России объем инвестиций в ЖКХ в рамках концессий достиг почти 900 млрд рублей

Согласно заявлению правительства, сейчас в РФ реализуются 15 проектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в рамках концессионных соглашений в ЖКХ в России вырос почти на треть за три квартала 2023 года и достиг 899 млрд рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"На сегодня в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения заключены и действуют 2 456 концессионных соглашений. Объем инвестиций, предусмотренных соглашениями, составляет 899,1 млрд рублей, 90% из них - это средства частных инвесторов. Только за три квартала этого года объем инвестиций в рамках концессионных соглашений увеличился на 30%. Наблюдаемый рост связан в том числе с запуском механизмов поддержки в рамках инфраструктурного меню", - приводятся его слова на сайте правительства РФ.

Сейчас в РФ реализуются 15 проектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов, говорится в сообщении кабмина.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания штаба отметил, что необходимо взаимоувязать реализацию государственных программ для эффективного развития инфраструктуры. "Предлагается синхронизировать работу по жилищному и дорожному строительству, обновлению общественного транспорта, капитальному ремонту многоквартирных домов, модернизации коммунальной инфраструктуры. Сейчас работа по всем этим направлениям организована, и мы планируем ее скоординировать", - сказал он.