На Колыме очередь на получение нового жилья сократилась в полтора раза за год

В 2023 году на реализацию программы обеспечения жильем молодых семей выделили 102,6 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования программы обеспечения жильем молодых семей в Магаданской области составил 102,6 млн рублей в 2023 году. Об этом сообщила министр внутренней, информационной и молодежной политики региона Яна Ружанская на заседании областного правительства.

"Благодаря рекордному увеличению финансирования в 2021-2023 годах очередь сократилась более чем в полтора раза. В 2023 году на реализацию программы выделили 102,6 млн [рублей]: 50,2 млн - из федерального бюджета, 44,6 млн - из областного, 7,8 млн - из местного. Это позволило 98 семьям получить социальные выплаты на приобретение жилья", - подчеркнула министр.

В свою очередь, глава региона Сергей Носов поручил проанализировать состояние вторичного рынка жилья. Он подчеркнул, что даже при наличии финансирования и выдачи всем очередникам жилищных сертификатов они попросту не смогут купить квартиры, их нет в таком количестве на рынке недвижимости.