Обманутым дольщикам в 14 регионах РФ выплатят компенсации на 6,9 млрд рублей

В перечне проблемных домов находятся 48 объектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) принял решение выплатить компенсации дольщикам 48 проблемных домов в 14 регионах РФ. На это будет направлено 6,9 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

"Мы рассмотрели 48 проблемных объектов в 14 регионах. Пострадавшими по ним признаны 1 669 дольщиков. Все они получат денежное возмещение за покупку квартир в этих домах. В дальнейшем граждане смогут воспользоваться этими деньгами для улучшения своих жилищных условий", - привели в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Информация о начале выплат компенсаций появится в ближайшее время на сайте ФРТ, рассказал генеральный директор фонда Ильшат Шагиахметов. "Со своими обязательствами не справился 21 застройщик. Но благодаря федеральным механизмам мы восстановим права пострадавших дольщиков. Для этого будет выделено более 6,9 млрд рублей", - также процитировали его в пресс-службе кабмина.

Проблемные дома, дольщики которых получат компенсации, расположены в Ивановской, Иркутской, Челябинской, Нижегородской, Кировской, Московской, Новосибирской, Самарской, Орловской и Тамбовской областях, республиках Башкортостан и Калмыкия, а также в Краснодарском и Приморском краях. Полный перечень объектов и их адреса опубликованы на сайте правительства РФ. Там же описан порядок подачи заявления на получение компенсации.

Всего к настоящему моменту по решениям наблюдательного совета ФРТ компенсации получили 45,7 тыс. дольщиков на сумму 123,1 млрд рублей.