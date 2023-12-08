Комитет Думы одобрил законопроект о реестре строений, приобретенных за бюджетные средства

Он направлен на завершение перехода от формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы к комплексной госпрограмме РФ "Строительство"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс и предполагающий создание реестра объектов капитального строительства, которые приобретаются на средства из федерального бюджета. Сейчас данные о таких объектах содержатся в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП).

Законопроект направлен на завершение перехода от формирования и реализации ФАИП к комплексной госпрограмме РФ "Строительство". Согласно документу, из Бюджетного кодекса исключаются положения о формировании и реализации ФАИП, а взамен предусматривается формирование и ведение реестра объектов капстроительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция), приобретение которых осуществляется либо планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Наличие сведений об объекте в реестре будет являться условием включения в бюджет бюджетных ассигнований на его строительство (реконструкцию) или приобретение. Принятие решений о капитальных вложениях остается обязательным: такие решения принимаются в соответствии с параметрами федерального бюджета после его утверждения. В ходе исполнения бюджета могут вноситься изменения в информацию, содержащуюся в решении, на основании комплексного запроса (заявки на изменение) без внесения изменений в само решение. Такие изменения будут отражаться в реестре.

Порядок формирования и ведения реестра установит правительство РФ. Этот порядок будет определять, в том числе, состав сведений, которые будут включаться в реестр (наименование и уникальный код объекта, его местонахождение, мощность, стоимость, срок ввода, объем бюджетных инвестиций и субсидий с распределением по годам, информация о заказчике (застройщике), о контрольных точках для мониторинга строительства объектов, подтверждающие и обосновывающие документы и пр.).

Предусматривается полномочие правительства по определению, в какой форме и кем принимаются решения о капитальных вложениях за счет средств федерального бюджета в объекты госсобственности РФ стоимостью менее 3 млрд рублей.

"Переход к реестровому принципу планирования и реализации капитальных вложений позволит за счет исключения необходимости ежегодного утверждения ФАИП как отдельного документа, а также внесения в нее изменений упростить бизнес-процессы в части определения объектов, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, и сократить сроки перераспределения средств между объектами и (или) между годами при исполнении федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке.